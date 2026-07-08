Informations pratiques

Concarneau

Concert de Midnight Blue

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Jazz, Funk, Blues .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Concert de Midnight Blue Concarneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA