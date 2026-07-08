AGENDA · Concarneau
Concert de Midnight Blue Concarneau
dimanche 12 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Concert de Midnight Blue
Carré des Larrons Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Jazz, Funk, Blues .
Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Concert de Midnight Blue Concarneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA
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