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AGENDA · Concarneau

Concert de Midnight Blue Concarneau

dimanche 12 juillet 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Carré des Larrons
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Concert de Midnight Blue

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Jazz, Funk, Blues   .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Concert de Midnight Blue Concarneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA

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