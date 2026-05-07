Les rando-patrimoine entre ville et GR 34 Ville-Close Concarneau
Les rando-patrimoine entre ville et GR 34 Ville-Close Concarneau mercredi 8 juillet 2026.
Concarneau
Les rando-patrimoine entre ville et GR 34
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Partez avec un guide-conférencier pour une rando-patrimoine.
Au départ de la Maison du Patrimoine, longez les plages de la corniche, théâtre de l’essor balnéraire à partir de la seconde moitié du 19è siècle, avant de rejoindre la voie verte, agréable promenade fleurie aménagée sur l’ancienne voie de chemin de fer.
Prévoir des chaussures fermées pour marcher d’un bon pas.
Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English : Les rando-patrimoine entre ville et GR 34
L’événement Les rando-patrimoine entre ville et GR 34 Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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