Concert de Mr Ston R1 Crêpes Guerlédan

Informations pratiques

Guerlédan

Concert de Mr Ston

R1 Crêpes 81, rue du Lac Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

R1 Crêpes vous propose un concert de Mr Ston, folk, musette & bossa, dans le cadre des Galettes du Mercredi . .

R1 Crêpes 81, rue du Lac Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 92 31 65

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English :

L’événement Concert de Mr Ston Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Centre