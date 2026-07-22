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AGENDA · Guerlédan

Concert de Mr Ston R1 Crêpes Guerlédan

mercredi 5 août 2026 · R1 Crêpes · Guerlédan

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
R1 Crêpes
Adresse
81, rue du Lac
Ville
22530 Guerlédan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guerlédan

Concert de Mr Ston

R1 Crêpes 81, rue du Lac Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

R1 Crêpes vous propose un concert de Mr Ston, folk, musette & bossa, dans le cadre des Galettes du Mercredi .   .

R1 Crêpes 81, rue du Lac Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 92 31 65 

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English :

L’événement Concert de Mr Ston Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Centre

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