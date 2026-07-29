Initiation Tango Argentin Mûr-de-Bretagne Guerlédan

Informations pratiques

Guerlédan

Initiation Tango Argentin

Mûr-de-Bretagne La Guinguette de l’Anse de Guerlédan Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Initiation aux bases du Tango Argentin de 15h à 17h puis pratique de 17h à 19h. .

Mûr-de-Bretagne La Guinguette de l’Anse de Guerlédan Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 33 19 42

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English :

L’événement Initiation Tango Argentin Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Bretagne Centre