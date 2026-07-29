AGENDA · Guerlédan
Initiation Tango Argentin Mûr-de-Bretagne Guerlédan
dimanche 2 août 2026 · Mûr-de-Bretagne · Guerlédan
Informations pratiques
Guerlédan
Initiation Tango Argentin
Mûr-de-Bretagne La Guinguette de l’Anse de Guerlédan Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Initiation aux bases du Tango Argentin de 15h à 17h puis pratique de 17h à 19h. .
Mûr-de-Bretagne La Guinguette de l’Anse de Guerlédan Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 33 19 42
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English :
L’événement Initiation Tango Argentin Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Bretagne Centre
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