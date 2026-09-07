Concert de Musique Baroque à l’église Saint Médard, Église de Saint-Marc-sur-Couesnon, Rives-du-Couesnon

Informations pratiques

Concert de Musique Baroque à l’église Saint Médard Dimanche 20 septembre, 16h00 Église de Saint-Marc-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

Entrée libre et participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En duo violon-clavecin, les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes jouent sur instruments d’époque un programme varié et composé de grandes oeuvres du répertoire.

Extraordinaires et démesurées, c’est ainsi que l’on peut qualifier les œuvres de ce programme.

Géants et géantes sont filles et fils de la terre : « En ce temps là, les géants étaient sur la terre » dit Moïse. Fantaisies et chaconnes forment ici les espaces hors du commun, finis et infinis, de ces figures mythiques.

À la rencontre de notre humanité, déesses, muses et bien d’autres personnages se racontent, issues des mythologies grecques, chrétiennes ou romaines.

Morag Johnston : violon baroque

Claude Meneux : clavecin

Église de Saint-Marc-sur-Couesnon 35140 Rives du Couesnon Rives-du-Couesnon 35140 Saint-Marc-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.rivesducouesnon.fr/decouvrir-rives-du-couesnon/histoire-patrimoine/monuments-historiques/patrimoine-st-marc/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-medard-rives-du-couesnon/80598 L’église de Saint-Marc-sur-Couesnon est un édifice d’origine romane remanié au XIVe siècle et en partie reconstruit en 1517. Elle abrite de très nombreux objets d’art dont dix-neuf sont classés ou inscrits, les fonds baptismaux, la vierge à l’enfant en calcaire du XVe siècle, caractérisée par un déhanchement du plus bel effet, provient de l’école normande. parking

Concert baroque par les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes

©lapiequijoue