Le Grand Tamour, Médiathèque de Saint Marc sur Rives du Couesnon, Rives-du-Couesnon

Informations pratiques

Le Grand Tamour Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Saint Marc sur Rives du Couesnon Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Le grand Tamour, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Et en plus, il se cache. Et parfois, il se déguise. Cherch a envi de trouver le grand Tamour. Trouv a envie de chercher avec lui. Et toi ? Toi aussi tu veux trouver le grand Tamour ?

Comme ils ne sont pas très malins, Cherch et Trouv se perdent souvent. Si tu peux les trouver eux aussi, merci !

Csil, une artiste au talent fou, s’associe à Alex Cousseau pour une déclaration d’amour sous forme de jeu, à partir de leur livre publié aux éditions Casterrman en 2025.

Une histoire + un cherche et trouve pour petits et grands !

Exposition présentée dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse de Fougères Agglomération du 20 au 22 novembre 2026.

Médiathèque de Saint Marc sur Rives du Couesnon 5 bis Rue de la Mairie, 35140 Rives du Couesnon Rives-du-Couesnon 35140 Saint-Jean-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine Bretagne https://mediatheques.fougeres-agglo.bzh

Biblis en folie 2026

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