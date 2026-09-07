Concert de musique baroque avec « Les Resjouissances Baroques », Château de Neuvicq-le-Château, Neuvicq-le-Château

Informations pratiques

Concert de musique baroque avec « Les Resjouissances Baroques » Samedi 19 septembre, 17h00 Château de Neuvicq-le-Château Charente-Maritime

Participation libre. Limité à 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez la musique baroque lors d’un concert de l’ensemble « Les Résjouissances Baroques », dans la salle boisée du château.

Libre participation au profit de l’association Fleur d’Isa, qui œuvre en faveur des personnes atteintes d’un cancer.

Château de Neuvicq-le-Château Rue du château, 17490 Neuvicq-le-Château, France Neuvicq-le-Château 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0683289447 http://chateau-de-neuvicq-le-chateau.com Ancien manoir comprenant deux parties élevées à des époques différentes. Le manoir proprement dit remonte au XVe siècle. Une annexe lui a été accolée au XIXe siècle. Le manoir s’élève de cinq étages, distribués par un escalier à vis en pierre, avec marches à contre-courbe. Parking devant le château ainsi que dans le village

Découvrez la musique baroque à travers un concert de l’ensemble « Les Resjouissances Baroques » dans la salle boisée du château

©lesresjouissancesbaroques