Concert de musique baroque avec « Les Resjouissances Baroques », Château de Neuvicq-le-Château, Neuvicq-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Château de Neuvicq-le-Château · Neuvicq-le-Château
Informations pratiques
Concert de musique baroque avec « Les Resjouissances Baroques » Samedi 19 septembre, 17h00 Château de Neuvicq-le-Château Charente-Maritime
Participation libre. Limité à 80 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Découvrez la musique baroque lors d’un concert de l’ensemble « Les Résjouissances Baroques », dans la salle boisée du château.
Libre participation au profit de l’association Fleur d’Isa, qui œuvre en faveur des personnes atteintes d’un cancer.
Château de Neuvicq-le-Château Rue du château, 17490 Neuvicq-le-Château, France Neuvicq-le-Château 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0683289447 http://chateau-de-neuvicq-le-chateau.com Ancien manoir comprenant deux parties élevées à des époques différentes. Le manoir proprement dit remonte au XVe siècle. Une annexe lui a été accolée au XIXe siècle. Le manoir s’élève de cinq étages, distribués par un escalier à vis en pierre, avec marches à contre-courbe. Parking devant le château ainsi que dans le village
Découvrez la musique baroque à travers un concert de l’ensemble « Les Resjouissances Baroques » dans la salle boisée du château
©lesresjouissancesbaroques
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