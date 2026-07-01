Concert de musique baroque, Église de la Sainte-Trinité, Frenelles-en-Vexin

Informations pratiques

Concert de musique baroque Dimanche 20 septembre, 17h00 Église de la Sainte-Trinité Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Concert de l’ensemble baroque « Les Sauvages »

Pour fêter cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’AALEC vous propose un concert de l’ensemble Baroque « Les Sauvages ». Les notes de musiques célébreront le retour dans l’église des objets restaurés à travers un riche programme de pièces baroques de France et d’Allemagne du XVIIIe siècle.

17H00 – Durée approx. 1 heure

Entrée libre et gratuite

Église de la Sainte-Trinité Rue Saint-Jean, Corny, 27700 Fresnelles-en-Vexin Frenelles-en-Vexin 27700 Corny Eure Normandie http://eglisedecorny27.blogspot.com/

Concert de l’ensemble baroque « Les Sauvages »

© Ensemble Les Sauvages