Visite libre de l’église, Église de la Sainte-Trinité, Frenelles-en-Vexin

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de la Sainte-Trinité Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

A la découverte du patrimoine restauré…

A l’occasion d’une campagne de restauration des objets d’art et du patrimoine mobilier de l’église de Corny, l’AALEC ouvre les portes de l’église et vous propose une visite libre ou guidée pour découvrir ou redécouvrir ces œuvres plusieurs fois centenaires, revenues à leur état d’origine, en particulier le maître autel de la Sainte-Trinité du XVIIe siècle entièrement restauré. A cette occasion une exposition sur les campagnes de travaux de restauration de l’église aux XIXe et XXe siècles sera également présentée.

Entrée libre et gratuite de 14H à 16H30.

Église de la Sainte-Trinité Rue Saint-Jean, Corny, 27700 Fresnelles-en-Vexin Frenelles-en-Vexin 27700 Corny Eure Normandie http://eglisedecorny27.blogspot.com/

A la découverte du patrimoine restauré…

© Atelier Siuan Calandri