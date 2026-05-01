Concert de musique baroque et médiévale Le bourg Rémilly

Rémilly

Concert de musique baroque et médiévale

Le bourg Eglise Rémilly Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 19:30:00

Date(s) :

2026-05-09

L’association Le Limon vous convie à un concert de musique baroque samedi 9 mai à l’église de Rémilly.

Au programme LES CORDES A SON ARC chansons d’hier et d’avant-hier

Laissez vous transporter au temps où la musique n’arrivait à vos oreilles que grâce aux musiciens qui la colportaient.

A la manière des ménestrels errants du Moyen-Age et de la Renaissance, Albin vous rapporte un bouquet de chants sacrés et profanes, de chansons d’amour et de complaintes glanés au fil des rencontres, racontés, chantés et accompagnés d’instruments d’un autre temps.

Voyageur, colporteur, instrumentiste et chanteur polyglotte, en ces temps-là le musicien devait avoir plusieurs cordes à son arc… Albin Violot chant, oud, mandole etc.

Tarifs 6€ pour les adhérents, 10€ pour les non adhérents.

Infos à cafe@le-limon.fr .

Le bourg Eglise Rémilly 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cafe@le-limon.fr

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English : Concert de musique baroque et médiévale

L’événement Concert de musique baroque et médiévale Rémilly a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Rives du Morvan