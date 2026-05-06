Concert de Musique Baroque – Flûtes à bec, orgue et Clavecin Eglise St-Rémy Vanves Dimanche 31 mai, 16h00 Participation libre

Une soirée musicale hors du temps au cœur du baroque : Bach, Buxtehude… Jean-Pierre Menuge à la flûte à bec et Pierre Jacquet à l’orgue et au clavecin

**Un voyage musical au cœur du baroque**

L’église Saint-Rémy de Vanves et son grand orgue (Kern 2014) accueilleront le dimanche 31 mai à 16h00 un concert consacré aux musiques baroques française et allemande. Pour cette soirée, deux musiciens passionnés réuniront flûtes à bec, clavecin et orgue autour d’un programme d’une grande richesse, traversant deux siècles de création musicale européenne.

**Le programme**

La soirée s’ouvrira avec le choral pour orgue seul « Lobt Gott, ihr Christen allzugleich » (BuxWV 202) de Dietrich Buxtehude (1637–1707), figure tutélaire de la musique d’orgue allemande et maître spirituel du jeune Bach.

Le compositeur français Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755) sera représenté par sa Sonate en ré majeur — Modérément-gaiement, Sarabande, Gavotte —, interprétée à la flûte en sol et au clavecin.

Deux pièces de Jean-Sébastien Bach (1685–1750) viendront ensuite : le choral orné « Nun komm der Heiden Heiland » (BWV 659), puis le monumental Passacaille et Fugue en ut mineur (BWV 582).

Puis la Sonate en do mineur pour flûte et clavecin (Andante, Allegro, Adagio, Vivace) de Johann Jacob « Signor » Bach (1682–1722), frère aîné de Jean-Sébastien, rarement interprété

Bach reviendra avec la Sonate en trio en ré mineur pour orgue (BWV 527) — Andante, Adagio e dolce, Vivace —, interprétée à la flûte et à l’orgue.

Le concert s’achèvera avec la Sonate en sol mineur du recueil « Il pastor Fido », initialement attribuée par son auteur à Antonio Vivaldi (1678–1741) et aujourd’hui restituée à Nicolas Chédeville (1705–1782) — Vivace, Alla brève (Fuga da capella), Largo, Allegro ma non presto —, pour flûte et clavecin.

**Les musiciens**

**Jean-Pierre Menuge — flûte à bec**

Animé depuis toujours d’une passion pour la musique baroque et la facture d’instruments anciens, Jean-Pierre Menuge a mené une carrière internationale de flûtiste à travers la France, l’Angleterre, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et l’Espagne, pour de nombreux concerts, stages d’interprétation et enregistrements — notamment pour le cinéma (George Dandin, Louis, Enfant Roi de Roger Planchon) et la scène (Les Dix Commandements de Robert Hossein). Il s’est produit aux côtés de musiciens aussi prestigieux que James Bowman, Jaap Schröder, Bruno Cocset ou Elisabeth Joye. Professeur honoris causa du Conservatoire de Cracovie, il est régulièrement invité à la Philharmonie de cette ville, et a assuré la direction artistique de plusieurs programmations en France : Musiques en Écrins (Hautes-Alpes), Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle (Normandie), Baroque en Forez (Loire).

Jean-Pierre Menuge est également facteur de clavecins : c’est un instrument de son propre atelier, construit d’après le modèle Tibaut de Toulouse (1691), que le public entendra lors de ce concert.

**Pierre Jacquet — orgue et clavecin**

Lauréat d’un premier prix d’orgue dans la classe de Michel Chapuis au Conservatoire National de Strasbourg et d’une médaille d’or dans la classe d’André Isoir à l’École de musique d’Orsay, Pierre Jacquet mène de front une carrière d’économiste et de professeur d’économie tout en poursuivant une activité de concertiste. Il s’est produit en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Résidant souvent dans le Laonnois, il y donne régulièrement des récitals d’orgue et accompagne solistes et ensembles vocaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T17:15:00.000+02:00

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menuge@me.com

Eglise St-Rémy vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine



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