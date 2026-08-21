Concert de musique baroque Eglise Saint Eloi Haucourt-Moulaine
dimanche 27 septembre 2026 · Eglise Saint Eloi · Haucourt-Moulaine
Informations pratiques
Haucourt-Moulaine
Concert de musique baroque
Eglise Saint Eloi 1 Rue Pasteur Haucourt-Moulaine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Concert de musique baroque Antonio Vivaldi avec l’ensemble Insolito, organisé en partenariat avec la mairie de Haucourt-Moulaine.
Réservation sur le site www.labarquesilencieuse.comTout public
25 .
Eglise Saint Eloi 1 Rue Pasteur Haucourt-Moulaine 54860 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 88 66 contact@labarquesilencieuse.com
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English :
Antonio Vivaldi Baroque Music Concert featuring the Insolito ensemble, organized in partnership with the Haucourt-Moulaine City Hall.
Reservations on the website: www.labarquesilencieuse.com
L’événement Concert de musique baroque Haucourt-Moulaine a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY