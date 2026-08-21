Concert de musique baroque Eglise Saint Eloi Haucourt-Moulaine

Informations pratiques

Haucourt-Moulaine

Concert de musique baroque

Eglise Saint Eloi 1 Rue Pasteur Haucourt-Moulaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:30:00

fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Concert de musique baroque Antonio Vivaldi avec l’ensemble Insolito, organisé en partenariat avec la mairie de Haucourt-Moulaine.

Réservation sur le site www.labarquesilencieuse.comTout public

25 .

Eglise Saint Eloi 1 Rue Pasteur Haucourt-Moulaine 54860 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 88 66 contact@labarquesilencieuse.com

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English :

Antonio Vivaldi Baroque Music Concert featuring the Insolito ensemble, organized in partnership with the Haucourt-Moulaine City Hall.

Reservations on the website: www.labarquesilencieuse.com

L’événement Concert de musique baroque Haucourt-Moulaine a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY