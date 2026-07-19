AGENDA · Clohars-Carnoët
Concert de musique bretonne La Guinguette Clohars-Carnoët
vendredi 7 août 2026 · La Guinguette · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Concert de musique bretonne
La Guinguette Croas an Ter Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Plusieurs musiciens locaux viennent pour un apéro-concert, suivi d’un fest-noz. .
La Guinguette Croas an Ter Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 37 32 94
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English :
L’événement Concert de musique bretonne Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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