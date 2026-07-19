Concert de musique bretonne La Guinguette Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Concert de musique bretonne

La Guinguette Croas an Ter Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Plusieurs musiciens locaux viennent pour un apéro-concert, suivi d’un fest-noz. .

La Guinguette Croas an Ter Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 37 32 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de musique bretonne Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS