Chalivoy-Milon

Concert de musique classique Balades printanières en Berry

27 Route de Vailly Chalivoy-Milon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée où le violon et le piano s’entrelacent avec grâce, portée par deux talents d’exception dans l’atmosphère intimiste du Buriau.

Dans le cadre des Balades printanières en Berry, laissez-vous emporter par une soirée musicale d’exception qui se tiendra le samedi 23 mai 2026 à 19h30, au Buriau (27 route de Vailly) à Chalivoy-Milon.

La violoniste et compositrice Élise Bertrand, Révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la Musique Classique 2024, sera accompagnée du pianiste Gaspard Thomas pour un concert de musique de chambre mêlant piano et violon. Un programme sensible et virtuose autour de Bach, Brahms, Szymanowski et Bloch.

Participation au chapeau, buffet partagé à l’issue du concert. .

27 Route de Vailly Chalivoy-Milon 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 75 12 51 ol_lebrun@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of graceful interweaving of violin and piano, performed by two exceptional talents in the intimate atmosphere of Le Buriau.

L’événement Concert de musique classique Balades printanières en Berry Chalivoy-Milon a été mis à jour le 2026-05-02 par PIT LE DUNOIS