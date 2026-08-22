Concert de musique classique off du Festival Ravel Route de Bergouey Arancou

Informations pratiques

Arancou

Concert de musique classique off du Festival Ravel

Route de Bergouey Eglise Arancou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Deuxième édition qui mettra à l’honneur une sélection de 11 jeunes artistes français et internationaux issus des dernières sessions de l’Académie Ravel. Ce concert propose un format innovant et accessible, favorisant la rencontre entre les artistes et les publics et mettant en valeur les lieux de patrimoine remarquable.

Dans la continuité du Festival Ravel qui célèbre cette année l’Espagne et les 150 ans de Manuel de Falla, le programme du concerts vous proposera un voyage musical entre Espagne réelle et rêvée, explorant l’oeuvre de Ravel, de Falla, mais aussi d’Albéniz ou Granados et celle d’autres compositeurs influencés par la péninsule ibérique et la création contemporaine.

Avec Noémie Bousquet, soprano

Noemi Gasparini, violon

Anna Sypniewski, alto & Maria-Andrea Mendoza, violoncelle

Laure Cholé & Vincent Martinet, piano

Quatuor Lunaris

Places limitées, réservation conseillée. .

Route de Bergouey Eglise Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 assojacarancou@orange.fr

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English : Concert de musique classique off du Festival Ravel

L’événement Concert de musique classique off du Festival Ravel Arancou a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque