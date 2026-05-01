Concert de musique classique orchestrale Salle de la Treche Sanvignes-les-Mines
Concert de musique classique orchestrale Salle de la Treche Sanvignes-les-Mines dimanche 31 mai 2026.
Sanvignes-les-Mines
Concert de musique classique orchestrale
Salle de la Treche Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
L’Orchestre Symphonique de la Communauté Creusot Montceau présente un nouveau programme des œuvres de compositeurs associés à Leipzig vers la fin du XIXe siècle, alors le centre de la musique européenne.
Direction: Christophe Labonde.
Grieg Suite pour cordes Du Temps de Holberg Op. 40
Félix Mendelssohn Symphonie en ut mineur en un mouvement (MWV N 13)
Ethel Smyth Suite for Strings (1888), dans une nouvelle version spécialement conçue pour l’orchestre par Andrew R. Aird. .
Salle de la Treche Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 46 80 28 andrew.aird@wanadoo.fr
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English : Concert de musique classique orchestrale
L’événement Concert de musique classique orchestrale Sanvignes-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-04 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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