Concert de musique classique orchestrale Salle de la Treche Sanvignes-les-Mines

Sanvignes-les-Mines

Concert de musique classique orchestrale

Salle de la Treche Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

L’Orchestre Symphonique de la Communauté Creusot Montceau présente un nouveau programme des œuvres de compositeurs associés à Leipzig vers la fin du XIXe siècle, alors le centre de la musique européenne.

Direction: Christophe Labonde.

Grieg Suite pour cordes Du Temps de Holberg Op. 40

Félix Mendelssohn Symphonie en ut mineur en un mouvement (MWV N 13)

Ethel Smyth Suite for Strings (1888), dans une nouvelle version spécialement conçue pour l’orchestre par Andrew R. Aird. .

Salle de la Treche Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 46 80 28 andrew.aird@wanadoo.fr

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English : Concert de musique classique orchestrale

L’événement Concert de musique classique orchestrale Sanvignes-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-04 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II