Troc Plants Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines
Troc Plants Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines samedi 23 mai 2026.
Sanvignes-les-Mines
Troc Plants
Rue Jean Laville La Trèche Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez troquer vos plants potagers, graines, vivaces, arbustes…lors du 13e troc plants organisé conjointement entre le panier du coin, Amis, services, jardins familiaux de Montceau, Sel’essentiel et le collectif du marché de la Trèche.
Plusieurs stands vous attendent compostage et broyage au jardin, verger conservatoire et activités, activités des jardins familiaux, produits locaux et de saison par les Écureuils du Panier, atelier fabric’ta bombe de graines. .
Rue Jean Laville La Trèche Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Troc Plants
L’événement Troc Plants Sanvignes-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-23 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire)
- Marché hebdomadaire Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines 30 avril 2026