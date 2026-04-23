Troc Plants Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines

Sanvignes-les-Mines

Troc Plants

Rue Jean Laville La Trèche Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez troquer vos plants potagers, graines, vivaces, arbustes…lors du 13e troc plants organisé conjointement entre le panier du coin, Amis, services, jardins familiaux de Montceau, Sel’essentiel et le collectif du marché de la Trèche.

Plusieurs stands vous attendent compostage et broyage au jardin, verger conservatoire et activités, activités des jardins familiaux, produits locaux et de saison par les Écureuils du Panier, atelier fabric’ta bombe de graines. .

Rue Jean Laville La Trèche Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Troc Plants

L’événement Troc Plants Sanvignes-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-23 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II