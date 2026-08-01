Concert de musique classique Tiranges
dimanche 16 août 2026 · Tiranges
Informations pratiques
Tiranges
Concert de musique classique
Eglise de Sainte-Martin à Tirange Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
L’association de sauvegarde du patrimoine Tirangeois organise un concert exceptionnel de musique classique avec Etienne PERRINE, violoniste et Pierre ASTOR , orgue.
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Eglise de Sainte-Martin à Tirange Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
The Tirangeois Heritage Preservation Association is organizing a special classical music concert featuring Etienne PERRINE on violin and Pierre ASTOR on organ.
L’événement Concert de musique classique Tiranges a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron