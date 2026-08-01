Informations pratiques

Tiranges

Concert de musique classique

Eglise de Sainte-Martin à Tirange Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’association de sauvegarde du patrimoine Tirangeois organise un concert exceptionnel de musique classique avec Etienne PERRINE, violoniste et Pierre ASTOR , orgue.

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Eglise de Sainte-Martin à Tirange Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

The Tirangeois Heritage Preservation Association is organizing a special classical music concert featuring Etienne PERRINE on violin and Pierre ASTOR on organ.

L’événement Concert de musique classique Tiranges a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron