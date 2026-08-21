Concert de musique du monde rue du Lhyan Rions
samedi 10 octobre 2026 · rue du Lhyan · Rions
Informations pratiques
Rions
Concert de musique du monde
rue du Lhyan Cercle populaire Rions Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Concert Ona Mae au Cercle.
Ona Mae est le nom de scène de l’artiste et anthropologue Mariona Villadelprat, auteure-compositrice et interprète d’origine espagnole, vivant en France.
Sa profonde admiration pour la diversité et son attrait fort pour les musiques folkloriques ont façonné un style singulier, sensible et ouvert sur le monde.
Né en 2021, Ona Mae est une invitation pour un voyage onirique et enveloppant, reliant 3 continents ses racines méditerranéennes et occidentales se mêlent aux influences latino-américaines et afro-latines auxquelles les musiques mandingues/wassalou de l’Afrique de l’Ouest viennent s’accorder. .
rue du Lhyan Cercle populaire Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine cerclederions@gmail.com
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English : Concert de musique du monde
L’événement Concert de musique du monde Rions a été mis à jour le 2026-08-21 par La Gironde du Sud
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