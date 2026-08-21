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Concert de musique du monde rue du Lhyan Rions

samedi 10 octobre 2026 · rue du Lhyan · Rions

Concert de musique du monde rue du Lhyan Rions

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue du Lhyan
Adresse
Cercle populaire
Ville
33410 Rions
Département
Gironde
Tarif

Rions

Concert de musique du monde

rue du Lhyan Cercle populaire Rions Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Concert Ona Mae au Cercle.

Ona Mae est le nom de scène de l’artiste et anthropologue Mariona Villadelprat, auteure-compositrice et interprète d’origine espagnole, vivant en France.

Sa profonde admiration pour la diversité et son attrait fort pour les musiques folkloriques ont façonné un style singulier, sensible et ouvert sur le monde.

Né en 2021, Ona Mae est une invitation pour un voyage onirique et enveloppant, reliant 3 continents ses racines méditerranéennes et occidentales se mêlent aux influences latino-américaines et afro-latines auxquelles les musiques mandingues/wassalou de l’Afrique de l’Ouest viennent s’accorder.   .

rue du Lhyan Cercle populaire Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine   cerclederions@gmail.com

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English : Concert de musique du monde

L’événement Concert de musique du monde Rions a été mis à jour le 2026-08-21 par La Gironde du Sud

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