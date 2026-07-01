Concert de musique irlandaise Le Bourg Sailly
samedi 25 juillet 2026 · Le Bourg · Sailly
Informations pratiques
Sailly
Concert de musique irlandaise
Le Bourg Halle de la mairie de Sailly Sailly Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Club Amitié de Sailly vous invite à une soirée musique irlandaise avec le groupe Pure Malt.
Buvette ouverte toute la soirée .
Le Bourg Halle de la mairie de Sailly Sailly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 76 59 65
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English : Concert de musique irlandaise
L’événement Concert de musique irlandaise Sailly a été mis à jour le 2026-07-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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