UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sailly

Concert de musique irlandaise Le Bourg Sailly

samedi 25 juillet 2026 · Le Bourg · Sailly

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Halle de la mairie de Sailly
Ville
71250 Sailly
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Sailly

Concert de musique irlandaise

Le Bourg Halle de la mairie de Sailly Sailly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le Club Amitié de Sailly vous invite à une soirée musique irlandaise avec le groupe Pure Malt.

Buvette ouverte toute la soirée   .

Le Bourg Halle de la mairie de Sailly Sailly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 76 59 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique irlandaise

L’événement Concert de musique irlandaise Sailly a été mis à jour le 2026-07-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

À voir aussi à Sailly (Saône-et-Loire)