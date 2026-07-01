Concert de musique irlandaise Le Bourg Sailly

Informations pratiques

Sailly

Concert de musique irlandaise

Le Bourg Halle de la mairie de Sailly Sailly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Club Amitié de Sailly vous invite à une soirée musique irlandaise avec le groupe Pure Malt.

Buvette ouverte toute la soirée .

Le Bourg Halle de la mairie de Sailly Sailly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 76 59 65

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English : Concert de musique irlandaise

L’événement Concert de musique irlandaise Sailly a été mis à jour le 2026-07-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II