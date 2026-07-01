Escape Game à la Ferme de la Cure, Ferme de la Cure, Sailly

Informations pratiques

Escape Game à la Ferme de la Cure 18 juillet – 29 août, certains samedis Ferme de la Cure Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T09:30:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00

Nous sommes en 2087. Les sols de la planète sont morts suite aux décennies de monoculture, d’utilisation massive de pesticide sur fond de dérèglement climatique. Une famine généralisée touche l’ensemble des continents, les dernières réserves mondiales sont presque épuisées.

La Ferme de la Cure est l’un des rares espaces encore fertile sur Terre. Des scientifiques ont mis au point une technologie de transmission temporelle. Leur plan : envoyer un groupe dans le passé, en 2026, pour qu’il perce les mystères de cette ferme et revienne avec le manuel de Résilience. Si cet ouvrage arrive à temps, des milliers de fermes pourront être transformées avant que la catastrophe ne soit irréversible.

Ce groupe c’est vous !

INFOS PRATIQUES

Durée du jeu : 1 heure 15

3 à 6 joueurs par groupe – À partir de 10 ans

Ferme de la Cure, 3 rue des Bonnes Joies, 78440 Sailly

Gratuit, sur inscription

Places de parking gratuites autour du lieu

☀️ Animation réalisée dans le cadre du dispositif de La SEVE « Un été pour tous »

Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly 78440 Yvelines Île-de-France 01 30 33 00 77 http://www.seve-asso.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-seve/evenements/escape-game »}]

Un escape game en plein air à la ferme ? Oui. En équipe, en famille, entre amis, vous avez une heure pour résoudre les énigmes du vivant. nature famille

La SEVE