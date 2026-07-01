Un été pour tous à la Ferme de la Cure – Apéro du vendredi soir, Ferme de la Cure, Sailly

Informations pratiques

Un été pour tous à la Ferme de la Cure – Apéro du vendredi soir 10 juillet – 21 août, certains vendredis Ferme de la Cure Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Apéros du vendredi soir : moments conviviaux sous les arbres

Et en plus, des sorties Nature et des animations nature exceptionnelles construites avec des partenaires du territoire !

Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly 78440 Yvelines Île-de-France 01 30 33 00 77 http://www.seve-asso.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@seve-asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 33 00 77 »}]

La SEVE propose tout l’été une programmation d’actions à la Ferme de la Cure à Sailly, ouverte à toutes et tous, familles comme curieux. nature famille

La SEVE