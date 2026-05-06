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Concert de musique sacrée et courtoise Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy

Concert de musique sacrée et courtoise Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy jeudi 13 août 2026.

Lieu : Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Adresse : 3 Place du Centre

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Erquy

Concert de musique sacrée et courtoise

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 3 Place du Centre Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Le quatuor vocal a capella  La Grive Courtoise  composé de Françoise BROWN-LYNAGH, soprano, Marie-Joëlle LE GOUIC, alto, Vincent ROCHERON, ténor et Dominique LE BOURDONNEC, baryton, propose un concert de musique sacrée et courtoise.

Une première partie consacrée à la musique sacrée.
Une deuxième partie consacrée à la musique courtoise.   .

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 3 Place du Centre Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 07 69 71 

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English :

L’événement Concert de musique sacrée et courtoise Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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