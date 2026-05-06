Concert de musique sacrée et courtoise Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy
Concert de musique sacrée et courtoise Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy jeudi 13 août 2026.
Erquy
Concert de musique sacrée et courtoise
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 3 Place du Centre Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Le quatuor vocal a capella La Grive Courtoise composé de Françoise BROWN-LYNAGH, soprano, Marie-Joëlle LE GOUIC, alto, Vincent ROCHERON, ténor et Dominique LE BOURDONNEC, baryton, propose un concert de musique sacrée et courtoise.
Une première partie consacrée à la musique sacrée.
Une deuxième partie consacrée à la musique courtoise. .
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 3 Place du Centre Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 07 69 71
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English :
L’événement Concert de musique sacrée et courtoise Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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