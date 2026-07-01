Concert de musiques du monde Le Jardin d’Hélène Lavigney

Informations pratiques

Lavigney

Concert de musiques du monde

Le Jardin d’Hélène 6 Rue aux Moines Lavigney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le duo Shams vous propose des improvisations de musiques du monde avec leur violoncelle et leur oud.

Entrée au chapeau à 10€. .

Le Jardin d’Hélène 6 Rue aux Moines Lavigney 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté reonuances@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musiques du monde

L’événement Concert de musiques du monde Lavigney a été mis à jour le 2026-07-17 par JUSSEY TOURISME