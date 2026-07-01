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AGENDA · Lavigney

Concert de musiques du monde Le Jardin d’Hélène Lavigney

jeudi 30 juillet 2026 · Le Jardin d'Hélène · Lavigney

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Jardin d'Hélène
Adresse
6 Rue aux Moines
Ville
70120 Lavigney
Département
Haute-Saône
Tarif

Lavigney

Concert de musiques du monde

Le Jardin d’Hélène 6 Rue aux Moines Lavigney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Le duo Shams vous propose des improvisations de musiques du monde avec leur violoncelle et leur oud.
Entrée au chapeau à 10€.   .

Le Jardin d’Hélène 6 Rue aux Moines Lavigney 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   reonuances@gmail.com

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English : Concert de musiques du monde

L’événement Concert de musiques du monde Lavigney a été mis à jour le 2026-07-17 par JUSSEY TOURISME