AGENDA · Lavigney
Concert de musiques du monde Le Jardin d’Hélène Lavigney
jeudi 30 juillet 2026 · Le Jardin d'Hélène · Lavigney
Informations pratiques
Lavigney
Concert de musiques du monde
Le Jardin d’Hélène 6 Rue aux Moines Lavigney Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le duo Shams vous propose des improvisations de musiques du monde avec leur violoncelle et leur oud.
Entrée au chapeau à 10€. .
Le Jardin d’Hélène 6 Rue aux Moines Lavigney 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté reonuances@gmail.com
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English : Concert de musiques du monde
L’événement Concert de musiques du monde Lavigney a été mis à jour le 2026-07-17 par JUSSEY TOURISME