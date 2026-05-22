Concert de musiques et chants de la Renaissance rue de l’Église Fouras

Fouras

Concert de musiques et chants de la Renaissance

rue de l’Église Église Saint-Gaudence Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Concert de musiques et de danses de la Renaissance par l’Ensemble Mandragore.

.

rue de l’Église Église Saint-Gaudence Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 10 38 46 jlgoudou4638@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A concert of Renaissance music and songs

A concert of Renaissance music and dance by the Mandragore Ensemble.

L’événement Concert de musiques et chants de la Renaissance Fouras a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan