Concert de musiques et chants de la Renaissance rue de l’Église Fouras
Concert de musiques et chants de la Renaissance rue de l’Église Fouras mardi 7 juillet 2026.
Fouras
Concert de musiques et chants de la Renaissance
rue de l’Église Église Saint-Gaudence Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Concert de musiques et de danses de la Renaissance par l’Ensemble Mandragore.
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rue de l’Église Église Saint-Gaudence Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 10 38 46 jlgoudou4638@orange.fr
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English : A concert of Renaissance music and songs
A concert of Renaissance music and dance by the Mandragore Ensemble.
L’événement Concert de musiques et chants de la Renaissance Fouras a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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