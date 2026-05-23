Belles Toilettes et Tricots de peau Découvrez Fouras en 1900 esplanade de la Légion d’Honneur Fouras

Informations pratiques

Fouras

Belles Toilettes et Tricots de peau Découvrez Fouras en 1900

esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-08-25 20:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Une déambulation dans Fouras qui retrace la vie balnéaire de 1900 avec Mesdemoiselles Léopoldine et Henriette, du fort Vauban aux Salons du parc.

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esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23 musee@fouras-les-bains.fr

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English : Beautiful Toilets and Skin Knitwear: Discover Fouras in 1900

A stroll through Fouras that takes you back to seaside life in 1900 with Mademoiselles Léopoldine and Henriette, from Fort Vauban to the Salons du Parc.

L’événement Belles Toilettes et Tricots de peau Découvrez Fouras en 1900 Fouras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan