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Exposition Vagabondages d’encre et d’eau rue du Général Bruncher Fouras

Exposition Vagabondages d’encre et d’eau rue du Général Bruncher Fouras samedi 4 juillet 2026.

Lieu : rue du Général Bruncher

Adresse : Médiathèque de Fouras

Ville : 17450 Fouras

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Fouras

Exposition Vagabondages d’encre et d’eau

rue du Général Bruncher Médiathèque de Fouras Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-04

Exposition de monotypes et empreintes de Francine Minvielle.
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rue du Général Bruncher Médiathèque de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 18 17 34  atelierdesondines@gmail.com

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English : Exhibition: Wanderings of Ink and Water

An exhibition of monotypes and prints by Francine Minvielle.

L’événement Exposition Vagabondages d’encre et d’eau Fouras a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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