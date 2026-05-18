Exposition Vagabondages d’encre et d’eau rue du Général Bruncher Fouras
Exposition Vagabondages d’encre et d’eau rue du Général Bruncher Fouras samedi 4 juillet 2026.
Fouras
Exposition Vagabondages d’encre et d’eau
rue du Général Bruncher Médiathèque de Fouras Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-04
Exposition de monotypes et empreintes de Francine Minvielle.
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rue du Général Bruncher Médiathèque de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 18 17 34 atelierdesondines@gmail.com
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English : Exhibition: Wanderings of Ink and Water
An exhibition of monotypes and prints by Francine Minvielle.
L’événement Exposition Vagabondages d’encre et d’eau Fouras a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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