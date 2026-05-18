Exposition Vagabondages d’encre et d’eau rue du Général Bruncher Fouras

Fouras

Exposition Vagabondages d’encre et d’eau

rue du Général Bruncher Médiathèque de Fouras Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Exposition de monotypes et empreintes de Francine Minvielle.

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rue du Général Bruncher Médiathèque de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 18 17 34 atelierdesondines@gmail.com

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English : Exhibition: Wanderings of Ink and Water

An exhibition of monotypes and prints by Francine Minvielle.

L’événement Exposition Vagabondages d’encre et d’eau Fouras a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan