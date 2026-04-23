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Cérémonie patriotique square Burot Fouras

Cérémonie patriotique square Burot Fouras jeudi 18 juin 2026.

Lieu : square Burot

Adresse : Monument aux morts

Ville : 17450 Fouras

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Fouras

Cérémonie patriotique

square Burot Monument aux morts Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 11:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Cérémonie patriotique
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square Burot Monument aux morts Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  mairie@fouras-les-bains.fr

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English : Patriotic ceremony

Patriotic ceremony

L’événement Cérémonie patriotique Fouras a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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