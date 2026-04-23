Cérémonie patriotique square Burot Fouras
Cérémonie patriotique square Burot Fouras jeudi 18 juin 2026.
Fouras
Cérémonie patriotique
square Burot Monument aux morts Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 11:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Cérémonie patriotique
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square Burot Monument aux morts Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 mairie@fouras-les-bains.fr
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English : Patriotic ceremony
Patriotic ceremony
L’événement Cérémonie patriotique Fouras a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan