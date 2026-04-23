Cérémonie patriotique square Burot Fouras

Fouras

Cérémonie patriotique

square Burot Monument aux morts Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 11:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Cérémonie patriotique

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square Burot Monument aux morts Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 mairie@fouras-les-bains.fr

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English : Patriotic ceremony

Patriotic ceremony

L’événement Cérémonie patriotique Fouras a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan