Bal du Coeur de ville place Charles Lenoir Fouras
Bal du Coeur de ville place Charles Lenoir Fouras vendredi 19 juin 2026.
Fouras
Bal du Coeur de ville
place Charles Lenoir Devant la mairie Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Bal du Cœur de Ville, 4ᵉ édition, se tient à Fouras-les-Bains avec le saxophoniste Maël Sax.
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place Charles Lenoir Devant la mairie Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 mairie@fouras-les-bains.fr
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English : Ball in the heart of the city
The 4th edition of the Bal du Cœur de Ville will be held in Fouras-les-Bains with saxophonist Maël Sax.
L’événement Bal du Coeur de ville Fouras a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan