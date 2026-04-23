Bal du Coeur de ville place Charles Lenoir Fouras

Fouras

Bal du Coeur de ville

place Charles Lenoir Devant la mairie Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Bal du Cœur de Ville, 4ᵉ édition, se tient à Fouras-les-Bains avec le saxophoniste Maël Sax.

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place Charles Lenoir Devant la mairie Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 mairie@fouras-les-bains.fr

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English : Ball in the heart of the city

The 4th edition of the Bal du Cœur de Ville will be held in Fouras-les-Bains with saxophonist Maël Sax.

L’événement Bal du Coeur de ville Fouras a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan