Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs esplanade de la Légion d’Honneur Fouras
Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs esplanade de la Légion d’Honneur Fouras vendredi 19 juin 2026.
Fouras
Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs
esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:40:00
fin : 2026-06-19 11:45:00
Date(s) :
2026-06-19
La Ville de Fouras accueille la 2ᵉ cérémonie de présentation au drapeau Hors les Murs de la compagnie 2026-06 de l’EFSOAAE, présidée par le général Thierry FLUXA.
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esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : Presentation Ceremony at the ‘ Hors les Murs ‘ Flag
The City of Fouras will host the 2nd Flag Presentation Ceremony Outside the Walls of EFSOAAE Company 2026-06, chaired by General Thierry FLUXA.
L’événement Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs Fouras a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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