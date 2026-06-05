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Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs esplanade de la Légion d’Honneur Fouras

Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs esplanade de la Légion d’Honneur Fouras vendredi 19 juin 2026.

Lieu : esplanade de la Légion d'Honneur

Adresse : Fort Vauban

Ville : 17450 Fouras

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 09:40:00

Tarif :

Fouras

Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs

esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:40:00
fin : 2026-06-19 11:45:00

Date(s) :
2026-06-19

La Ville de Fouras accueille la 2ᵉ cérémonie de présentation au drapeau Hors les Murs de la compagnie 2026-06 de l’EFSOAAE, présidée par le général Thierry FLUXA.
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esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Presentation Ceremony at the ‘ Hors les Murs ‘ Flag

The City of Fouras will host the 2nd Flag Presentation Ceremony Outside the Walls of EFSOAAE Company 2026-06, chaired by General Thierry FLUXA.

L’événement Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs Fouras a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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