Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs esplanade de la Légion d’Honneur Fouras

Fouras

Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs

esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:40:00

fin : 2026-06-19 11:45:00

Date(s) :

2026-06-19

La Ville de Fouras accueille la 2ᵉ cérémonie de présentation au drapeau Hors les Murs de la compagnie 2026-06 de l’EFSOAAE, présidée par le général Thierry FLUXA.

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esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Presentation Ceremony at the ‘ Hors les Murs ‘ Flag

The City of Fouras will host the 2nd Flag Presentation Ceremony Outside the Walls of EFSOAAE Company 2026-06, chaired by General Thierry FLUXA.

L’événement Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs Fouras a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan