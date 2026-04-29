Fouras

Vide grenier

prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier organisé par le club de foot.

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prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 18 32 04

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English : Garage sale

Flea market organised by the football club.

L’événement Vide grenier Fouras a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan