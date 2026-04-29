Vide grenier Fouras
Vide grenier Fouras dimanche 14 juin 2026.
Fouras
Vide grenier
prairie du Casino Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier organisé par le club de foot.
.
prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 18 32 04
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English : Garage sale
Flea market organised by the football club.
L’événement Vide grenier Fouras a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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