La baie d’Yves au fil des Temps L’Anse de Fouras
parking rue de la Sauzaie Fouras Charente-Maritime
La Baie d’Yves au fil du temps est un cycle de 3 visites. Chaque visite peut se faire indépendamment des autres. Le cycle complet donne une approche géologique et ornithologique, et une compréhension de la baie d’Yves dans sa globalité.
parking rue de la Sauzaie Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 animation.rnyves@lpo.fr
English : Yves Bay through the ages L’Anse de Fouras
‘La Baie d’Yves au fil du temps’ is a cycle of 3 visits. Each visit can be made independently of the others. The complete cycle provides a geological and ornithological approach, and an understanding of Yves Bay as a whole.
