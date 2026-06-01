A la rencontre de nos producteurs, SUPER U FOURAS LES BAINS 9 RUE DIEU ME GARDE 17450 FOURAS, Fouras

A la rencontre de nos producteurs 5 et 6 juin SUPER U FOURAS LES BAINS 9 RUE DIEU ME GARDE 17450 FOURAS Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Venez célébrer, découvrir, échanger avec les producteurs et les acteurs de l’agro-alimentaire locaux qui partagent notre quotidien.

SUPER U FOURAS LES BAINS 9 RUE DIEU ME GARDE 17450 FOURAS 9 rue dieu me garde 17450 Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Venez célébrer, découvrir, échanger avec les producteurs et les acteurs de l’agro-alimentaire locaux qui partagent notre quotidien.