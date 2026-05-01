Exposition Tant d’efFORTS esplanade de la Légion d’Honneur Fouras
Exposition Tant d’efFORTS esplanade de la Légion d’Honneur Fouras samedi 23 mai 2026.
Fouras
Exposition Tant d’efFORTS
esplanade de la Légion d’Honneur Musée Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-10-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-01 2026-09-19 2026-09-21 2026-10-17 2026-11-02
L’exposition Tant d’efforts * au Musée de régional de Fouras plonge dans l’histoire des forts Vauban et de la Ceinture de feu des pertuis.
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esplanade de la Légion d’Honneur Musée Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23 musee@fouras-les-bains.fr
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English : Exhibition So many efforts
The exhibition ‘Tant d’efforts’* at the Fouras Regional Museum explores the history of the Vauban forts and the ‘Ring of Fire’ of the Pertuis.
L’événement Exposition Tant d’efFORTS Fouras a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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