Exposition Tant d’efFORTS esplanade de la Légion d’Honneur Fouras

Fouras

Exposition Tant d’efFORTS

esplanade de la Légion d’Honneur Musée Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-10-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-01 2026-09-19 2026-09-21 2026-10-17 2026-11-02

L’exposition Tant d’efforts * au Musée de régional de Fouras plonge dans l’histoire des forts Vauban et de la Ceinture de feu des pertuis.

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esplanade de la Légion d’Honneur Musée Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23 musee@fouras-les-bains.fr

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English : Exhibition So many efforts

The exhibition ‘Tant d’efforts’* at the Fouras Regional Museum explores the history of the Vauban forts and the ‘Ring of Fire’ of the Pertuis.

L’événement Exposition Tant d’efFORTS Fouras a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan