Rando du littoral rue Vauban Fouras

Fouras

Rando du littoral

rue Vauban Parking de l’esplanade du Fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

LAU’RANDO, club de randonnée pédestre, propose une randonnée guidée sur les sentiers côtiers de Fouras dans le cadre de la 8ème Fête de la Mer et des Littoraux.

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rue Vauban Parking de l’esplanade du Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 27 14 10 lau-rando17@laposte.net

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English : Coastal Walk

The LAU’RANDO walking club is organising a guided walk along the coastal paths of Fouras as part of the 8th Sea and Coast Festival.

L’événement Rando du littoral Fouras a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan