Rando du littoral rue Vauban Fouras
Rando du littoral rue Vauban Fouras dimanche 5 juillet 2026.
Fouras
Rando du littoral
rue Vauban Parking de l’esplanade du Fort Vauban Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
LAU’RANDO, club de randonnée pédestre, propose une randonnée guidée sur les sentiers côtiers de Fouras dans le cadre de la 8ème Fête de la Mer et des Littoraux.
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rue Vauban Parking de l’esplanade du Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 27 14 10 lau-rando17@laposte.net
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English : Coastal Walk
The LAU’RANDO walking club is organising a guided walk along the coastal paths of Fouras as part of the 8th Sea and Coast Festival.
L’événement Rando du littoral Fouras a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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