Saint-Chabrais

Concert de musiques médiévale et celtique

Chateau d’Etangsannes Saint-Chabrais Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Fera Merula propose et répertoire des XII et XIVe siècles (cornemuses, hautbois, luth, percussions)

Verre de l’amitié offert

Glentrai nous emmène en voyage dans les îles britaniques (tin wistle, small pipe, uilleann pipe, irish bouzouki) .

Chateau d’Etangsannes Saint-Chabrais 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 94 17 47 aamcc23@gmail.com

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English : Concert de musiques médiévale et celtique

L’événement Concert de musiques médiévale et celtique Saint-Chabrais a été mis à jour le 2026-05-14 par Marche et Combraille en Aquitaine