Concert de Myrdhin la Maison des Sources Tréhorenteuc
Concert de Myrdhin la Maison des Sources Tréhorenteuc mercredi 12 août 2026.
Tréhorenteuc
Concert de Myrdhin
la Maison des Sources 13 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Myrdhin, artiste musicien ayant contribué à la renaissance de la harpe celtique, chante et joue les textes d’Angèle Vannier, poétesse, défenseuse du gallo et du breton et de la tradition celtique bretonne.
A 20h30. Réservation conseillée. .
la Maison des Sources 13 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25
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English :
L’événement Concert de Myrdhin Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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