Concert de Myrdhin la Maison des Sources Tréhorenteuc mercredi 12 août 2026.

Tréhorenteuc

Concert de Myrdhin

la Maison des Sources 13 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Myrdhin, artiste musicien ayant contribué à la renaissance de la harpe celtique, chante et joue les textes d’Angèle Vannier, poétesse, défenseuse du gallo et du breton et de la tradition celtique bretonne.

A 20h30. Réservation conseillée. .

la Maison des Sources 13 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

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English :

L’événement Concert de Myrdhin Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande