Gissey-sur-Ouche

Concert de Naguine Swing Quartet

Eglise Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 16:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Comme chaque année, la Communauté de Communes Ouche et Montagne propose une série de concerts en église.

En 2026 le jazz manouche sera à l’honneur avec le Naguine Swing Quartet, groupe de jazz dijonnais qui a vu le jour en 2022.

Deux guitares, un violon, une contrebasse. La formule est un classique du swing gipsy mais le répertoire se penche sur un Django Reinhart tardif qui a les oreilles bien posées sur ses voisins Américains, sans oublier pour autant quelques standards de jeunesse.

Du blues, du swing, de la musique latine, les arrangements sont riches et les improvisations virevoltent. Django mais pas que, l’Amérique est bien présente également Fats Waller, Harry Warren, Cole Porter ou encore Thelonious Monk. Une musique énergique, virtuose et élégante qui fait la part belle au jazz traditionnel.

Durée 90 min.

Tarif 5€/adulte, gratuit -18 ans. Sans réservation.

Tout public à partir de 6 ans. .

Eglise Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Concert de Naguine Swing Quartet

L’événement Concert de Naguine Swing Quartet Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Ouche et Montagne