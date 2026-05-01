Gissey-sur-Ouche

Soirée théâtre Nous, tout craché

105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Représentation de Camille Moulun, pour un seul en scène de la Cie Rubato, le samedi 30 mai à 20h.

Nous, tout craché. C’est l’histoire jouée et dansée d’un petit garçon, de son frère, de leurs parents décédés, de son tuteur qui tombe malade, de ses grands-parents en maison de retraite, de cartons et d’objets retrouvés dans un grenier, de demi-frères cachés, de rêves absurdes et fous, d’amour, de copains, d’un peu de politique et de religion, du devenir, de l’origine. Un quête que l’enfant vit et que l’adulte mène.

Représentation à prix libre. A partir de 12ans.

Petite restauration et buvette sur place. .

105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

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English : Soirée théâtre Nous, tout craché

L’événement Soirée théâtre Nous, tout craché Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-05-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)