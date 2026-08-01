Concert de Nick Morrison et Benoît Avihoue Pont-Croix
dimanche 16 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Concert de Nick Morrison et Benoît Avihoue
Librairie La Pluie d’été Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dimanche 16 août à 18h30 concert de Nick Morrison et Benoît Avihoue, qui dialoguent avec cordes, percussions et voix. Ils nous invitent à voyager entre musiques d’Afrique de l’Ouest et folk transatlantique.
Sur la terrasse, en accès libre ( prix libre et généreux) .
Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Nick Morrison et Benoît Avihoue Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)
- Marché bio, local et musical Concert Coureurs de Remparts Pont-Croix 4 août 2026
- Visite guidée de la Petite Cité de Caractère® Pont-Croix 4 août 2026
- Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix 6 août 2026
- Troc et puces Pont-Croix 9 août 2026
- Marché bio, local et musical Concert Miss Kocoa & The Classic’s Pont-Croix 11 août 2026