Concert de Noël, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Auditorium du Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Concert de Noël 4 – 10 décembre Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
De 10€ à 48€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:45:00+01:00
Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:45:00+01:00
Créatrices cachées, oubliées ou femmes d’illustres compositeurs, nombreuses compositrices sont souvent restées dans l’ombre du paysage musical. Ce concert invite à découvrir à travers les époques et les styles les œuvres de ces femmes, parfois encore peu connues mais qui sont pourtant fondamentales dans l’histoire de la musique. Si Noël est synonyme de fête la seconde partie de ce concert en sera une : La « fée trompette », Lucienne Renaudin-Vary revisitera des standards comme Have Yourself a Merry Little Christmas de Hugh Martin et des classiques comme la Danse slave de Dvořák. Et comme souffler dans une trompette est aussi naturel pour elle que de chanter, elle associera sa voix à celle des enfants des Maitrises des Pays de la Loire et de la Perverie. Une rencontre au sommet au son éclatant de la trompette !
Elisabeth Jacquet de La Guerre | Ouverture de Céphale et Procris
Louise Farrenc | Ouverturen°2 en mi bémol majeur
Elsa Barraine | Symphonie n°2
Nadia Boulanger | Lux Aeterna – Pièces pour Maîtrise seule et harpe
Henry Purcell | Sound the Trumpet
Jean-Sébastien Bach | Jésus, que ma Joie demeure
Piotr Ilitch Tchaïkovski | Casse-Noisette (extraits)
Antonín Dvorák | Danses slaves, n°2
Leroy Anderson | Christmas Festival
Hugh Martin | Have Yourself a Merry Little Christmas
Lucienne Renaudin-Vary, trompette
Maîtrise des Pays de la Loire – Pierre-Louis Bonamy, chef de Chœur
Maîtrise de la Perverie – Charlotte Badiou-Corbière, cheffe de Chœur
Sascha Goetzel, direction
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L’ONPL vous invite à un concert pétillant pour entrer dans la magie de Noël !
Simon Fowler
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