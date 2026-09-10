Concert de Noël, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concert de Noël 4 – 10 décembre Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

De 10€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:45:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:45:00+01:00

Créatrices cachées, oubliées ou femmes d’illustres compositeurs, nombreuses compositrices sont souvent restées dans l’ombre du paysage musical. Ce concert invite à découvrir à travers les époques et les styles les œuvres de ces femmes, parfois encore peu connues mais qui sont pourtant fondamentales dans l’histoire de la musique. Si Noël est synonyme de fête la seconde partie de ce concert en sera une : La « fée trompette », Lucienne Renaudin-Vary revisitera des standards comme Have Yourself a Merry Little Christmas de Hugh Martin et des classiques comme la Danse slave de Dvořák. Et comme souffler dans une trompette est aussi naturel pour elle que de chanter, elle associera sa voix à celle des enfants des Maitrises des Pays de la Loire et de la Perverie. Une rencontre au sommet au son éclatant de la trompette !

Elisabeth Jacquet de La Guerre | Ouverture de Céphale et Procris

Louise Farrenc | Ouverturen°2 en mi bémol majeur

Elsa Barraine | Symphonie n°2

Nadia Boulanger | Lux Aeterna – Pièces pour Maîtrise seule et harpe

Henry Purcell | Sound the Trumpet

Jean-Sébastien Bach | Jésus, que ma Joie demeure

Piotr Ilitch Tchaïkovski | Casse-Noisette (extraits)

Antonín Dvorák | Danses slaves, n°2

Leroy Anderson | Christmas Festival

Hugh Martin | Have Yourself a Merry Little Christmas

Lucienne Renaudin-Vary, trompette

Maîtrise des Pays de la Loire – Pierre-Louis Bonamy, chef de Chœur

Maîtrise de la Perverie – Charlotte Badiou-Corbière, cheffe de Chœur

Sascha Goetzel, direction

Auditorium du Conservatoire de Nantes 4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=368&sessionid=660 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.25.29.29 »}]

L’ONPL vous invite à un concert pétillant pour entrer dans la magie de Noël !

Simon Fowler