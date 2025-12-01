Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Choeur d’hommes Montagnards Eths d’Azu Église Saint-Saturnin Argelès-Gazost

Concert de Noël Choeur d’hommes Montagnards Eths d’Azu Église Saint-Saturnin Argelès-Gazost lundi 29 décembre 2025.

Concert de Noël Choeur d’hommes Montagnards Eths d’Azu

Église Saint-Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-29 20:30:00
fin : 2025-12-29

2025-12-29

Église Saint-Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66 

2025-04-09