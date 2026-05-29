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AGENDA · Clermont-en-Argonne

Concert de Noël Clermont-en-Argonne

dimanche 20 décembre 2026 · Clermont-en-Argonne

Concert de Noël Clermont-en-Argonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise Saint Didier
Ville
55120 Clermont-en-Argonne
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Clermont-en-Argonne

Concert de Noël

Eglise Saint Didier Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 16:00:00
fin : 2026-12-20 17:30:00

Date(s) :
2026-12-20

Juliette Boudaille, à la flûte accompagne Joseph Recchia à l’orgue. Ils vous invitent à un concert exceptionnel pour célébrer la magie de Noël et vous offrir une expérience musicale enchanteresse.Tout public
0  .

Eglise Saint Didier Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est   joseph.recchia@club-internet.fr

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English :

Juliette Boudaille on flute accompanies Joseph Recchia on organ. They invite you to an exceptional concert to celebrate the magic of Christmas and offer you an enchanting musical experience.

L’événement Concert de Noël Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-05-29 par OT DU PAYS D’ARGONNE