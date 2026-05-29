Concert de Noël Clermont-en-Argonne
dimanche 20 décembre 2026 · Clermont-en-Argonne
Informations pratiques
Clermont-en-Argonne
Concert de Noël
Eglise Saint Didier Clermont-en-Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 16:00:00
fin : 2026-12-20 17:30:00
Date(s) :
2026-12-20
Juliette Boudaille, à la flûte accompagne Joseph Recchia à l’orgue. Ils vous invitent à un concert exceptionnel pour célébrer la magie de Noël et vous offrir une expérience musicale enchanteresse.Tout public
0 .
Eglise Saint Didier Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est joseph.recchia@club-internet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Juliette Boudaille on flute accompanies Joseph Recchia on organ. They invite you to an exceptional concert to celebrate the magic of Christmas and offer you an enchanting musical experience.
L’événement Concert de Noël Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-05-29 par OT DU PAYS D’ARGONNE