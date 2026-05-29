Informations pratiques

Clermont-en-Argonne

Concert de Noël

Eglise Saint Didier Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 16:00:00

fin : 2026-12-20 17:30:00

Date(s) :

2026-12-20

Juliette Boudaille, à la flûte accompagne Joseph Recchia à l’orgue. Ils vous invitent à un concert exceptionnel pour célébrer la magie de Noël et vous offrir une expérience musicale enchanteresse.Tout public

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Eglise Saint Didier Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est joseph.recchia@club-internet.fr

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English :

Juliette Boudaille on flute accompanies Joseph Recchia on organ. They invite you to an exceptional concert to celebrate the magic of Christmas and offer you an enchanting musical experience.

L’événement Concert de Noël Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-05-29 par OT DU PAYS D’ARGONNE