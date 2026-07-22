Journee des associations Clermont-en-Argonne

Informations pratiques

Clermont-en-Argonne

Journee des associations

11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Vous cherchez une activité sportive, culturelle, de loisirs ou de bénévolat ? La Communauté de Communes Argonne-Meuse vous donne rendez-vous à la Journée des Associations, le samedi 5 septembre 2026, de 9h30 à 13h, à Clermont-en-Argonne.

Cet événement, gratuit et ouvert à tous, est l’occasion idéale de découvrir la richesse du tissu associatif local. Que vous ayez 7 ou 77 ans, que vous souhaitiez pratiquer un sport, développer votre créativité, vous engager pour le patrimoine, la nature ou la vie locale, les associations du territoire seront présentes pour vous conseiller et vous guider vers l’activité qui vous correspond.

Tout au long de la matinée, les visiteurs pourront rencontrer les bénévoles, s’informer sur les activités proposées et participer à de nombreuses animations découverte des oiseaux, expositions artistiques, jeux, ateliers de lecture et d’écriture, essais de billard et de fléchettes, démonstrations sportives, vidéos et présentations diverses.

Une occasion conviviale de préparer sa rentrée, de soutenir les associations locales et de partager un moment d’échange en famille ou entre amis.Tout public

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11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 cohesion.sociale@argonne-meuse.fr

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English :

Are you looking for a sports, cultural, recreational, or volunteer activity? The Argonne-Meuse Community of Communes invites you to Associations Day on Saturday, September 5, 2026, from 9:30 a.m. to 1:00 p.m., in Clermont-en-Argonne.

This event, which is free and open to everyone, is the perfect opportunity to discover the richness of the local nonprofit community. Whether you’re 7 or 77, whether you want to play a sport, develop your creativity, get involved in preserving heritage, nature, or community life, local organizations will be on hand to advise you and help you find the activity that’s right for you.

Throughout the morning, visitors will be able to meet volunteers, learn about the activities on offer, and take part in a wide range of events: bird watching, art exhibitions, games, reading and writing workshops, billiards and darts tryouts, sports demonstrations, videos, and various presentations.

A fun opportunity to get ready for the new school year, support local organizations, and enjoy some quality time with family or friends.

L’événement Journee des associations Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ARGONNE