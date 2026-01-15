Informations pratiques

Feillens

Concert de Noël

Eglise de Feillens Feillens Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 20:30:00

fin : 2026-12-19 22:30:00

Date(s) :

2026-12-19

Concert de l’école de musique et de l’harmonie.

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Eglise de Feillens Feillens 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 99 54 52 umdefeillens@gmail.com

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English : Chrismas concert

Concert of the wind band and music school.

L’événement Concert de Noël Feillens a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux