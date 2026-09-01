Informations pratiques

Haguenau

Concert de Noël

62a rte de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12 23:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Valérie, Jean-Luc et Nicolas vous donnent rendez-vous comme l’an passé pour un moment musical empreint de féerie et d’émotion autour d’un répertoire qui invite à la sérénité en ce temps de l’Avent.

Valérie, Jean-Luc et Nicolas vous donnent rendez-vous comme l’an passé pour un moment musical empreint de féerie et d’émotion autour d’un répertoire qui invite à la sérénité en ce temps de l’Avent. .

62a rte de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

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English :

Val%E9rie, Jean-Luc and Nicolas invite you, just like last year, to a musical experience filled with magic and emotion, featuring a repertoire that invites serenity during this Advent season.

L’événement Concert de Noël Haguenau a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau