Concert de Noël Haguenau
samedi 12 décembre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Concert de Noël
62a rte de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12 23:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Valérie, Jean-Luc et Nicolas vous donnent rendez-vous comme l’an passé pour un moment musical empreint de féerie et d’émotion autour d’un répertoire qui invite à la sérénité en ce temps de l’Avent.
Valérie, Jean-Luc et Nicolas vous donnent rendez-vous comme l’an passé pour un moment musical empreint de féerie et d’émotion autour d’un répertoire qui invite à la sérénité en ce temps de l’Avent. .
62a rte de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Val%E9rie, Jean-Luc and Nicolas invite you, just like last year, to a musical experience filled with magic and emotion, featuring a repertoire that invites serenity during this Advent season.
L’événement Concert de Noël Haguenau a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Tournoi de Ping en extérieur Haguenau 12 septembre 2026
- Broc’ Land Geek Haguenau 13 septembre 2026
- Broc Land Geek Haguenau Halle aux houblons 13 septembre 2026
- Visite commentée aux Bains Rock de Haguenau, Les Bains Rock (Réseau Jack), Haguenau 19 septembre 2026
- Découverte libre de l’Église Saint-Georges de Haguenau, Église Saint-Georges, Haguenau 19 septembre 2026