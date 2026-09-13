Concert de noël solidaire | Concert du dimanche matin au Théâtre Graslin, Théâtre Graslin, Nantes

Informations pratiques

Concert de noël solidaire | Concert du dimanche matin au Théâtre Graslin Dimanche 13 décembre, 11h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation 15 jours avant la représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T12:00:00+01:00

Angers Nantes Opéra et le Conservatoire de Nantes proposent une saison de concerts qui permet aux élèves de toutes les disciplines de se produire sur une scène professionnelle, celle du Théâtre Graslin, justement renommée pour son acoustique. Les thématiques et les programmes sont choisis avec eux et leurs professeurs. Pour le public, c’est l’occasion de les découvrir et de savourer des pages connues ou plus rares dans des répertoires très divers.

Concert de noël solidaire

Les fêtes de fin d’année ont donné lieu à d’innombrables créations musicales, qu’elles soient d’inspiration religieuse ou profane, et quels que soient les genres et les répertoires. Angers Nantes Opéra donne carte blanche aux élèves musiciennes et musiciens du Conservatoire de Nantes, afin d’imaginer un programme festif autour du mois de décembre. L’occasion également d’une seconde célébration dans le cadre de la thématique de saison : se réunir pour fêter l’amour sous toutes ses formes. Venez découvrir leurs propositions musicales sur la scène du Théâtre Graslin, à Nantes. Un concert en forme de cadeau sensible pour que les fêtes soient synonymes de partage avec celles et ceux qui se trouvent en situation d’isolement et de fragilité.

Durée : 1h

Réservation indispensable

Théâtre Graslin 1T Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.angers-nantes-opera.com/spectacle?id_spectacle=567&id_event=1480 »}]

Angers Nantes Opéra propose une saison de concerts qui permet aux élèves du Conservatoire de se produire sur une scène professionnelle, dans des répertoires très divers. dimanchematin

© Grégoire Grange