Informations pratiques

Saint-Chamarand

Concert de Parrots Tones au château de Saint-Chamarand

Château Saint-Chamarand Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le château de Saint-Chamarand ouvre ses portes pour une soirée concert au coeur de la salle voûtée avec Parrots Tones, un trio qui envoie un set glam, punk et rythm & soul, aux couleurs vintage des sixties et seventies.

Une soirée à vivre entre amis ou en famille, au frais, sous les pierres du château, pour (re)découvrir le lieu autrement d'une nuit d'été..

Le château de Saint-Chamarand ouvre ses portes pour une soirée concert au coeur de la salle voûtée avec Parrots Tones, un trio qui envoie un set glam, punk et rythm & soul, aux couleurs vintage des sixties et seventies.

Une soirée à vivre entre amis ou en famille, au frais, sous les pierres du château, pour (re)découvrir le lieu autrement d'une nuit d'été..

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Château Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 70 73 28 35 chateau.stchamarand@gmail.com

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English :

The Château de Saint-Chamarand opens its doors for an evening concert in the heart of the vaulted hall featuring Parrots Tones, a trio delivering a glam, punk, and rhythm & soul, with a vintage ’60s and ’70s vibe.

An evening to enjoy with friends or family, in the cool shade beneath the castle’s stone walls, to (re)discover the venue in a whole new light on a summer night…

L’événement Concert de Parrots Tones au château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Gourdon