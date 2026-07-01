Concert de Parrots Tones au château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Chamarand
Informations pratiques
Saint-Chamarand
Concert de Parrots Tones au château de Saint-Chamarand
Château Saint-Chamarand Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le château de Saint-Chamarand ouvre ses portes pour une soirée concert au coeur de la salle voûtée avec Parrots Tones, un trio qui envoie un set glam, punk et rythm & soul, aux couleurs vintage des sixties et seventies.
Une soirée à vivre entre amis ou en famille, au frais, sous les pierres du château, pour (re)découvrir le lieu autrement d'une nuit d'été..
Le château de Saint-Chamarand ouvre ses portes pour une soirée concert au coeur de la salle voûtée avec Parrots Tones, un trio qui envoie un set glam, punk et rythm & soul, aux couleurs vintage des sixties et seventies.
Une soirée à vivre entre amis ou en famille, au frais, sous les pierres du château, pour (re)découvrir le lieu autrement d'une nuit d'été..
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Château Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 70 73 28 35 chateau.stchamarand@gmail.com
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English :
The Château de Saint-Chamarand opens its doors for an evening concert in the heart of the vaulted hall featuring Parrots Tones, a trio delivering a glam, punk, and rhythm & soul, with a vintage ’60s and ’70s vibe.
An evening to enjoy with friends or family, in the cool shade beneath the castle’s stone walls, to (re)discover the venue in a whole new light on a summer night…
L’événement Concert de Parrots Tones au château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Gourdon
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