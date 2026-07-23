AGENDA · Saint-Ségal
Concert de Pau e Cordas Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
samedi 29 août 2026 · Bistrot Amzer Zo · Saint-Ségal
Informations pratiques
Saint-Ségal
Concert de Pau e Cordas
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le duo Pau e Cordas propose un répertoire autour de la musique brésilienne (choro, baiao, bossa nova) et des compositions influencées par la musique brésilienne. .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
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English :
L’événement Concert de Pau e Cordas Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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