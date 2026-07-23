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AGENDA · Saint-Ségal

Concert de Pau e Cordas Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

samedi 29 août 2026 · Bistrot Amzer Zo · Saint-Ségal

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Bistrot Amzer Zo
Adresse
3 Place de l'Église
Ville
29590 Saint-Ségal
Département
Finistère
Tarif

Saint-Ségal

Concert de Pau e Cordas

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le duo Pau e Cordas propose un répertoire autour de la musique brésilienne (choro, baiao, bossa nova) et des compositions influencées par la musique brésilienne.   .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25 

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English :

L’événement Concert de Pau e Cordas Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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