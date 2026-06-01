CONCERT DE PAUL’S FINGERS SOUEICHKFÉ Soueich
CONCERT DE PAUL’S FINGERS SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 10 juin 2026.
Soueich
CONCERT DE PAUL’S FINGERS
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Concert de Paul’s Fingers
Sur sa guitare classique , mais transformée, Paul interprète brillamment ses arrangements de blues, rock, pop, de musique de films et de variétés françaises. Il nous invite à reconnaitre les morceaux, et même à les chanter si on veut ! .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
Paul’s Fingers concert
L’événement CONCERT DE PAUL’S FINGERS Soueich a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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