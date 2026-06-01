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CONCERT DE PAUL’S FINGERS SOUEICHKFÉ Soueich

CONCERT DE PAUL’S FINGERS SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 10 juin 2026.

Lieu : SOUEICHKFÉ

Adresse : Chemin des Gîtes

Ville : 31160 Soueich

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Soueich

CONCERT DE PAUL’S FINGERS

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Concert de Paul’s Fingers
Sur sa guitare classique , mais transformée, Paul interprète brillamment ses arrangements de blues, rock, pop, de musique de films et de variétés françaises. Il nous invite à reconnaitre les morceaux, et même à les chanter si on veut !   .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

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English :

Paul’s Fingers concert

L’événement CONCERT DE PAUL’S FINGERS Soueich a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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